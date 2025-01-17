Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Британии пора прекратить мнить себя империей. В интервью РИА Новости он отметил , что от появления британских баз на Украине пострадают их солдаты.

Рогов отметил, что недавние заявления британского правительства о возможном размещении военных баз на Украине и подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом лишь подчеркивают отсутствие реального авторитета у Британии на международной арене.

«Появление британских баз будет означать одно – гибель их солдат на русской земле, как это уже неоднократно случалось, когда англичане приходили на нашу землю с оружием», — отметил Рогов.

Он также добавил, что такие действия могут рассматриваться как попытка оккупации южнорусских земель.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал возможное появление баз Великобритании на Украине.