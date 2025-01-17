В Госдуме оценили появление новых «британских целей» на Украине

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал возможное появление баз Великобритании на Украине.

В комментарии РИА Новости он отметил, что военные базы Великобритании на территории соседнего государства будут рассматриваться как законные цели для ударов ВС РФ.

«Россия, в отличие от порабощенных Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что Россия готова противостоять любому агрессору и не допустит укрепления военного присутствия на своих границах.

Ранее британское правительство сообщило, что рассматривает возможность создания военных баз на территории Украины в рамках «столетнего договора». Среди прочего, Лондон намерен разместить там склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники.

О беспокойстве в связи заключение между Лондоном и Киевом «столетнего договора» накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что Великобритания является частью НАТО.