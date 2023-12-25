Рогов заявил, что Украина начала переводить военное производство под землю

Руководитель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали переводить часть военного производства под землю. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

Рогов объяснил такие меры украинских военных тем, что они опасаются ударов со стороны ВС РФ. Член главного совета администрации Запорожской области отметил, что «подземное» производство началось в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

«В ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями», – отметил Рогов.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что украинский офицер, на которого ссылалась британская газета The Independent, выдал государственную тайну, заявив, что Россия преуспела в уничтожении военной промышленности Украины.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил такие меры намерением снизить военный потенциал ВСУ.