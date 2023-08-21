Рогов заявил, что ВС РФ перемалывают элиту ВСУ в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что российские ВС «перемалывают» элитные подразделения украинских ВС на территории Запорожской области. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что российская армия уверенно держит позиции в Работино, нанося артиллерийские и авиационные удары по силам ВСУ. По словам Рогова, ВС РФ сейчас занимаются «перемалыванием элиты», которую украинское командование держало в резерве, сохраняя для ключевого этапа контрнаступления. Он также заявил, что ВСУ уже несколько раз совершили безуспешную попытку закрепления на севере села.

Недавно сообщалось о том, что украинское правительство отправило в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду, являющуюся последним крупным подразделением в рядах украинской армии.