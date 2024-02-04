Рогов заявил, что заявление Дуды о Крыме свидетельствует о планах разделить Украину

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов считает, что заявление президента Польши Анджея Дуды о Крыме свидетельствует о планах польского правительства разделить Украину.

Таким мнение он поделился в интервью РИА Новости. Рогов завил, что Варшава специально ищет проводит параллели, чтобы в дальнейшем взять под свой контроль западные территории украинского государства.

«Подобные заявления Дуды говорят только об одном — Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или, как в Польше их называют, Восточных Кресов», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что польские власти подобными заявлениями «тестируют» общественность, чтобы потом обосновать перед гражданами свою политику.

Президент Польши Дуда в одном из недавних интервью заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть Крым в свой состав, поскольку полуостров исторически принадлежал России.

Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года. Тогда жители республики, а также Севастополя, решили быть под защитой российского государства, поскольку на Украине тогда произошел государственный переворот.

Ранее мы сообщали, что американский экономист Джеффри Сакс считает единственным решением конфликта на Украине мирные переговоры с Россией.