Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киеву необходимо провести мирные переговоры с Москвой для того, чтобы сохранить украинское государство. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что решение украинского конфликта возможно только за столом переговоров.

«Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают», — сказал Сакс.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о возможном спасении Украины через смену власти. Политик считает, что от украинского кризиса выигрывают только страны Запада, а не граждане страны.

Западная пресса часто пишет о том, что «партнеры» Киева устали от конфликта на Украине. В первую очередь это связывают с неудачами летнего контрнаступления. Также этому поспособствовало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Мы также сообщали, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал страны Запада не говорить о негативных последствиях для Украины. Он заявил, что для него украинский кризис важнее, чем палестино-израильский конфликт.