Ранее украинский парламент поддержал решение о роспуске местного облсовета и полномочия по управлению подконтрольной Киеву части Запорожья были переданы военной администрации.

По словам Рогова, данное решение было спровоцировано страхом украинского лидера утратить контроль над оккупированным Запорожьем и рядом северных районов. Он подчеркнул, что Зеленский хочет полностью убрать из власти местных, передав своим подопечным весь контроль.

Рогов также заявил, что облсовет заседал в регионе и уже долгое время почти не функционировал, потому что в отношении депутатов стали возбуждаться уголовные дела. Он также добавил, что помимо уголовного преследования, на местных депутатов также оказывалось давление с целью запугивания. Но даже в таком виде совет пугал украинского президента, заключил Рогов.