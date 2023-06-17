Рогозин объяснил, почему жителям США скоро придется отвечать за украинский конфликт
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По словам главы группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, нынешний глава США Джо Байден в скором времени покинет этот мир, а отвечать за авантюризм властей Вашингтона, устроивших украинский кризис, придется жителям страны. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что при передаче Киеву новых истребителей, на которых станут летать иностранцы, Штаты постепенно создают «новый Вьетнам».
Ранее сообщалось, что мир уже «тошнит от Штатов» на фоне регулярных военных действий в разных странах.