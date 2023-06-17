По словам главы группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, нынешний глава США Джо Байден в скором времени покинет этот мир, а отвечать за авантюризм властей Вашингтона, устроивших украинский кризис, придется жителям страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что при передаче Киеву новых истребителей, на которых станут летать иностранцы, Штаты постепенно создают «новый Вьетнам».

Ранее сообщалось, что мир уже «тошнит от Штатов» на фоне регулярных военных действий в разных странах.