Рогозин сообщил о планах вернуться в зону СВО

Член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в ближайшее время планирует вернуться в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил ТАСС .

По его словам, большую часть времени он планирует проводить у линии боевого соприкосновения.

«Конечно, я вернусь в ближайшие дни», – сказал Рогозин.

23 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о назначении Рогозина сенатором от региона.

С 2018 года Рогозин занимал должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос». В июле 2022 года этот пост он покинул. На место Рогозина был назначен бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В октябре 2022 года Рогозин сообщил, что отправился на СВО, где взял позывной «Космос». Свое решение он объяснил тем, что считает себя «донецким».

В декабре 2022 года ресторан, в котором Рогозин отмечал свой день рождения (59 лет), попал под обстрел в Донецке. ВСУ обстреляли здание снарядами 155 калибра. В результате Рогозин получил травму – в него попал осколок размером около 6-8 мм. Он вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. При обстреле погибли два бойца «Царских волков» и были ранены несколько человек.

Ранее Рогозин сообщал, что посещал зону проведения специальной военной операции после выписки из больницы.