Экс-глава Роскосмоса, командующий отрядом Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выступил с критикой федерального чиновника, который проигнорировал звонок с фронта.

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что чиновники не осознают значимость оперативных действий, связанных с проблемами в армии.

«На фронте не существует суббот и воскресений, не бывает выходных и праздников. Мы, конечно, вам еще перезвоним, если нас завтра не убьют или не ранят», — написал Рогозин, комментируя свой недавний звонок одному из высокопоставленных российских чиновников.

Сенатор рассказал, что звонил в субботу (1 февраля) этому должностному лицу несколько раз, но выйти на контакт с ним не удалось. Рогозин отметил, что в приемной этого человека возмущенно указали на время звонка и выходной день.

По мнению политика, медлительность в принятии решений может негативно сказаться на готовности армии и ее технологическом развитии. Рогозин потребовал от государственных структур более оперативного и эффективного подхода к вопросам, касающимся безопасности страны.

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