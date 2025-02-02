Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов обвинил представителей комендатуры ВСУ в обмане относительно организации гуманитарного коридора для вывода мирных жителей из Суджи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Алаудинов ссылается на разговор с местной жительницей, которая обратилась к нему за помощью. По словам генерал-лейтенанта, Алаудинов попросил ее связаться с комендатурой украинцев. Изначально ее представитель согласился на создание коридора, однако позднее изменил условия, заявив, что может обеспечить эвакуацию лишь в обратном направлении. Попытка генерал-лейтенанта предложить решение, ведущее туда, куда требуется, была отвергнута.

«На второй день я ему перезваниваю, он говорит: я не имею таких полномочий, это можно сделать, если вы попросите [омбудсмена Татьяну] Москалькову, чтобы она позвонила своему коллеге у нас на Украине», — написал Алаудинов.

Он отметил, что сразу же связался с Москальковой, которая наладила соответствующий контакт, о чем было передано коменданту. Несмотря на это, отметил Алаудинов, украинский военный «слился».

Несмотря на повторные попытки установить связь и получить подтверждение от представителя комендатуры, Алаудинов столкнулся с игнорированием со стороны ВСУ. Генерал-лейтенант выразил готовность предпринять все возможные действия для вывода мирных жителей.

Алаудинов также прокомментировал недавний удар ВСУ по Судже, заявив, что преступники должны понести ответственность за свои действия.

Ранее РИА Новости сообщили о жутком приказе командования ВСУ в Новоселидовке в ДНР, согласно которому украинские солдаты должны были убивать всех гражданских лиц младше 40 лет.