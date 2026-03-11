Рояль за $100 тысяч и $10 млн на омаров: Пентагон лихорадочно осваивает бюджет перед дедлайном

Накануне закрытия финансового года Министерство обороны США традиционно активизирует траты, и минувший сентябрь не стал исключением. Согласно данным аналитиков из общественной организации Open the Books, Пентагон в спешке израсходовал миллионы долларов налогоплательщиков на деликатесы и музыкальные инструменты.

В частности, почти 10 миллионов ушло на закупку крабов и омаров, еще 15 миллионов — на элитные сорта говядины. Кроме того, в ведомстве обзавелись роялем за 100 тысяч долларов и флейтой стоимостью 20 тысяч.

Финансовый год в США стартует в октябре, и, как поясняют эксперты, госучреждения стремятся полностью освоить выделенные средства до этой даты, чтобы избежать сокращения бюджета в будущем. В Open the Books отмечают, что объём сентябрьских закупок Пентагона неуклонно растет.

«В сентябре 2025 года Пентагон потратил два миллиона долларов на краба с Аляски. Военные также купили хвостов омара на 6,9 миллиона долларов», — говорится в отчете активистов.

При этом организация не уточнила, откуда именно получены эти данные.

