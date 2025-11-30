«Роковой перекур». Как халатность пограничника позволила украинцу сбежать в Польшу

Во Львовской области был зафиксирован вопиющий случай нарушения границы, который стал возможным из-за халатности служащего.

По информации Telegram-канала «Украина.ру», на контрольно-пропускном пункте «Шегини» один из граждан Украины воспользовался тем, что пограничник ненадолго оставил свой пост, и незаконно пересек государственную границу в направлении Польши.

Инцидент, как выяснилось, произошел еще в августе, однако широкой огласке он получил лишь сейчас. По факту случившегося было проведено служебное расследование, по итогам которого виновный пограничник был привлечен к дисциплинарной ответственности. Сотрудника ведомства оштрафовали на сумму 17 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский и Мерц поссорились из-за наплыва в Германию молодых украинцев.