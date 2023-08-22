Рома Зверь выступил перед военными в Донбассе

Солист группы «Звери», российский музыкант Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Донбассе. Об этом говорится в сообществе «ВКонтакте», публикацию в котором сделала общественная организация «Зов народы».

Отмечается, что концерт певец устроил перед бойцами подразделения «Каскад».

«Исправился, молодец! Каждый имеет право на ошибку и исправление», – сопровождается таким сообщением публикация в сообществе.

Публикация также содержит видеоролик, на котором Рома Зверь общается с солдатами и поет перед ними песни под гитару.

Некоторые удивились появлению певца в зоне СВО. Ранее он выступил с критикой российских властей и самой спецоперации. Поклонники и общественные деятеля полагают, что артист поменял свою позицию.

Телеканал «Царьград» обратил внимание на то, что до появления в зоне выполнения спецоперации, из социальных сетей Романа пропали антивоенные публикации.

Группа «Звери» известна такими песнями как «До скорой встречи!», «Районы-кварталы», «Для тебя», «Напитки покрепче».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к ее важным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.