В России могут запретить регистрировать алкогольные напитки с похожими на «Мистер сидр» названиями

Росалкогольрегулирование предложило запретить регистрацию алкогольной продукции под названиями, подменяющими ее вид. Инициатива касается, например, такого названия как «Мистер сидр».

С предложением выступил руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном повышению эффективности мер противодействия нелегальному производству и обороту спирта, который проходит в среду, 12 июля. Слова Алешина приводит ТАСС.

«Установить запрет на регистрацию в ЕГАИС алкогольной продукции с наименованием, предполагающим «подмену» ее вида, например, пивной напиток «виски кола» и, как сейчас, «Мистер сидр», – сказал Алешин.

Кроме того, Росалкогольрегулирование предлагает закрепить на законодательном уровне технологию полного цикла производства пивных напитков. Также, следует из презентации службы, предлагается ввести запрет на производство пивных напитков из закупаемого пива. Таким образом будет исключена возможность покупки сырья у других лиц.

Еще одно предложение от Росалкогольрегулирования касается введения минимальных цен на пивоваренную продукцию.

В начале июня из разных регионов России стала поступать информация об отравлении пивным напитком «Мистер сидр». Сообщения о госпитализации граждан появились в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях.

Жертвами смертельного напитка стали 36 человек, в том числе несовершеннолетний. Всего от отравления пострадали 70 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Позже выяснилось, что напиток был изготовлен на основе метилового спирта, который нелегально продавался со склада МВД в Самаре.