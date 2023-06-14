Госкорпорация «Росатом» не видит необходимости в консервации Запорожской АЭС или снятия ее с эксплуатации. Об этом говорится в сообщении из соцсетей, которые освещают работу станции.

«На данный момент отсутствуют планы и необходимость консервации АЭС на длительный срок или снятия ее с эксплуатации, а также не рассматриваются вопросы прекращения приема или сокращения количества персонала ЭО ЗАЭС», – говорится в заявлении.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли верхнюю часть Каховской ГЭС, в результате чего произошел бесконтрольный сброс воды из Каховского водохранилища. Больше 18 населенных пунктов, в числе которых оказался город Новая Каховка, были затоплены.

Тогда же в концерне «Росэнергоатом» сообщили, что разрушение задвижек гидроэлектростанции никак не повлияет на работу Запорожской АЭС, которая расположена в Энергодаре. В интервью «Интерфаксу» глава «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища другими техническими способами.

Сейчас Запорожская АЭС и город Энергодар контролируются российскими военными. На станции присутствует специальная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые мониторят ситуацию с обстрелами станции.