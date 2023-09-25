Росгвардия обнаружила тайник с оружием ВСУ в ЛНР

Сотрудниками Росгвардии в ЛНР был обнаружен тайник украинских ВС, внутри которого находились оружие и боеприпасы иностранного производства. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную в ведомстве.

Сообщается, что тайник был найден в результате проведения разведывательно-поисковых работ. Уточняется, что он находился на частной территории одного из населенных пунктов региона. Согласно информации Росгвардии, ранее в этом доме проживал служащий украинских ВС, который хранил в тайнике вооружение и форму.

Уточняется также, что сотрудниками российского ведомства были обнаружены РПГ, боеприпасы для стрелкового оружия, гранаты и мины, а также электродетонаторы, форма и флаг одной из украинских террористических группировок.