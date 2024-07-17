Россияне в оманском Маскате не пострадали при стрельбе

Граждане России не пострадали при инциденте со стрельбой в оманском городе Маската, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в султанате.

15 июля гостелевидение Омана сообщило, что в результате стрельбы по мечети в Маскате погибли шесть человек. 28 человек получили ранения. Местная полиция начала расследование по факту случившегося. Позже стало известно, что число жертв нападения увеличилось до девяти.

«По имеющейся информации, погибших и пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — сообщили в посольстве.

Маскат является столицей и самым большим городом Омана, который раскинулся на 200 километров по берегу Оманского залива Индийского океана. В нем проживает более 1,5 миллиона жителей.

Как позже стало известно, ответственность за нападение в Маскате взял на себя ИГИЛ*. Сообщалось, что стрельба велась из здания рядом с мечетью.

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*признан в РФ запрещенной террористической организацией