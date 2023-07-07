Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатр PREMIER на четыре миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Сообщается, что РКН составил 32 протокола по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ в отношении онлайн-кинотеатров из-за распространения нетрадиционных ценностей через фильмы. Также на один миллион рублей оштрафовали онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн» и на 3,7 млн рублей – START.

Протоколы составили на владельцев Movix, Peers.TV, Wink, Okko, «Мегафон ТВ», «Кинопоиск», More.tv, «Иви», «Билайн ТВ». К ответственности привлекут также 15 должностных лиц аудиовизуальных средств.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола. До подписания этого закона в РФ уже действовал запрет с 2013 года на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

14 июня Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект о запрете смена пола. Его инициаторами стали депутаты всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.