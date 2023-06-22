Роскомнадзор включил Amazon в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению»

Роскомнадзор расширил список иностранных провайдеров хостинга, подлежащих «приземлению», сообщили в ведомстве. В перечень вошла американская компания Amazon Web Services и еще 11 иностранных домена.

1 января 2022 года в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний. Это федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».

Суть нового закона заключается в введении обязательств владельцев иностранных ИТ-ресурсов, у которых в России появилась крупная аудитория, открывать представительства в стране. Также согласно новому закону, зарубежные компании должны зарегистрироваться в личном кабинете РКН, чтобы продолжать оказывать свои услуги на территории России либо вести деятельность.

В апреле РКН исключил стриминговый сервис Spotify из перечня компаний, подлежащих приземлению. После ухода сервиса из России его аудитория сократилась на полмиллиона пользователей в сутки.