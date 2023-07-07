Роспортребнадзор начал проверку после отравления детей алкоголем на Урале

Роспортребнадзор начал проверку по факту отравления несовершеннолетних алкоголем в Свердловской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

По информации региональной прокураторы, в четверг, 6 июля, группа подростков 2009 и 2010 годов рождения распивали алкогольные напитки на берегу водоема в поселке Пильная Первоуральска. Для них спиртное приобрела 20-летняя девушка. После этого дети почувствовали недомогания.

«Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований», – отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что следов метанола и психотропных веществ в организме подростков не обнаружено.

В конце июня подобный случай произошел в Алтайском крае. Шесть подростков из Бийского района области почувствовали себя плохо после употребления алкогольной продукции. Следственный комитет РФ начал проверку. По информации медицинской службы, дети выпили коктейли на основе водки.

В начале июня в разных регионов России произошло массовое отравление сидром, в состав которого вошел метиловый спирт. В результате – 36 человек умерли. Более 100 граждан были госпитализированы с отравлением. Предприниматель, который занимался производством напитка, задержан. Также правоохранительные органы выявили склад, на котором хранился метанол, который использовался для производства напитка.