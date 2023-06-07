Роспотребнадзор опроверг информацию о якобы возбудителях холеры в питьевой воде

В Роспотребнадзоре опровергли информацию об обнаружении возбудителей холеры в питьевой воде. Ранее в социальных сетях и мессенджерах начали появляться сообщения о том, что российские граждане могут заразиться холерой через воду.

«Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности», – говорится в сообщении ведомства в социальных сетях.

Там же отметили, что за качеством и безопасностью питьевой воды регулярно ведется контроль. В Роспотребнадзоре добавили, что пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели также отбираются регулярно.

Холера относится к острой диарейной инфекции, которую вызывает бактерия Vibrio cholerae при попадании в организм через зараженные продукты или воду.

В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сохраняется минимальный риск распространения холеры. Она отметила, что ведомство принимает все возможные усилия, чтобы не допустить в стране вспышки этой инфекции.

ВОЗ в конце февраля предупредил, что больше 1 млрд жителей 43 стран рискуют заразиться холерой. На тот момент вспышку заболевания зафиксировали в 22 странах.