Россельхознадзор предупредил о риске птичьего гриппа в Херсонской области

Россельхознадзор обнаружил риски распространения птичьего гриппа не территории Херсонской области. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, риски связаны с Украиной, поскольку Киев специально засекречивает реальные данные о распространении инфекции.

«Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек», – говорится в заявлении Россельхознадзора.

В мае в нескольких районах Москвы были введены ограничения в связи с выявлением птичьего гриппа. 18 мая мэр столица Сергей Собянин объявил, что районах Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное и Зябликово введен карантин.

Такие меры были введены из-за того, что у диких птиц, который приземлились на территории районов Орехово-Борисово Северное и Братеево обнаружили инфекцию.

19 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что птицы, совершавшие перелеты из Украины в Россию, переносили птичий грипп. Из-за этого в РФ значительно вырос уровень заболеваемости. Кириллов напомнил, что в Харьковском институте ранее проводились исследования совместно с американскими учеными, в рамках которых изучались штаммы птичьего гриппа.