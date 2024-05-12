«Похороны Западной Европы проходят штатно»: Захарова сравнила «Евровидение» с оргией и шабашом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в интернет- мессенджере провела параллель между финалом музыкального конкурса «Евровидения» и сатанинским балом.

В Телеграм-канале Мария Захарова опубликовала видео, в котором продемонстрированы некоторые фрагменты из «Евровидения» — конкурса, который в последние годы отличается провокационными номерами. В видео все происходящее сопровождается музыкой из сериала по одноименному произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а именно сцена «бала у сатаны».

«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала Мария Захарова.

В нынешнем году победителем «Евровидения» стал швейцарский исполнитель Немо Меттлер. Второе место по итогам голосования досталось Хорватии. Замкнула призовую тройку Украина.

Ранее мы сообщали, что голландский певец Йост Клейн по решению организаторов «Евровидения» был исключен по причине проявления сексистских наклонностей. Еще в марте, как мы также сообщали ранее, конфликт произошел с израильской певицей Эден Голан, которую просили убрать из песни некоторые слова, чтобы не дестабилизировать политическую ситуацию.