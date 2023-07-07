Россия экспортировала рекордные 47 миллионов тонн пшеницы

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы в сезоне 2022-2023. Такими данными глава ведомства поделился во время мероприятия, посвященного Всероссийскому дню поля-2023. Патрушева цитируют РИА Новости.

«По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 миллионов тонн зерновых, из них пшеницы около 47 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд для нашей страны», – сказал Патрушев.

Министр сельского хозяйства сообщил, что в сезоне 2023-2024 планируется экспортировать 55 миллионов тонн зерновой продукции. При этом, отметил Патрушев, экспортный потенциал может быть увеличен.

В феврале 2023 года заместитель министра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага сообщила, что Россия безвозмездно поставила стране 25 тысяч тонн пшеницы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла в участии в зерновой сделке. Она была подписана между Москвой и Киевом при посредничестве Стамбула и ООН с целью беспрепятственной доставки зерна из украинских портов нуждающимся странам.

По словам российского лидера, Россия может безвозмездно обеспечить доставку сельхозпродукции таким странам, а условия РФ в черноморской инициативе не соблюдаются.