Россия готова возобновить диалог с США по ядерному разоружению в 2026 году

Российская Федерация выражает готовность к восстановлению диалога с Соединенными Штатами по вопросам сокращения ядерных вооружений. В качестве потенциальной площадки для возобновления переговоров рассматривается предстоящая сессия Конференции по разоружению, запланированная на январь 2026 года. Соответствующую информацию « Известиям » подтвердил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат констатировал, что, несмотря на первоначальные сигналы заинтересованности со стороны американской администрации, существенного прогресса в восстановлении полноформатных двусторонних контактов достичь не удалось. По его словам, текущее взаимодействие между странами ограничивается эпизодическими рабочими контактами в рамках профильных международных форумов.

Российская сторона официально объявила о готовности продолжить соблюдение ключевых количественных ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение одного года после 5 февраля 2026 года. Гатилов подчеркнул, что данная мера сохранит жизнеспособность только при условии симметричных действий со стороны США и отсутствии шагов, способных подорвать сложившееся соотношение потенциалов сдерживания.

Отдельное внимание в рамках возможного диалога уделяется вопросам контроля за биологическим оружием. Как отметил дипломат, США изменили свою позицию и теперь поддерживают верификацию в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО). Московская делегация рассчитывает получить детализацию американских предложений в ходе декабрьской сессии рабочей группы в Женеве.

Эксперты в области международной безопасности отмечают сохраняющийся потенциал для диалога между Москвой и Вашингтоном, однако подчеркивают, что инициатива по возобновлению переговоров в настоящее время находится на американской стороне. Ключевыми факторами, влияющими на перспективы взаимодействия, остаются отсутствие согласованных стратегических подходов США в оборонной сфере и неурегулированность украинского конфликта.

