«Телефонный звонок в одну секунду»: Песков сообщил о возможности мгновенной связи Путина с Трампом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что технически телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа можно организовать за считаные секунды, однако для полноценного диалога требуется серьезная подготовка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, техническая возможность для экстренной связи между лидерами России и США существует давно и работает бесперебойно. Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонный звонок может быть налажен практически мгновенно при возникновении такой необходимости. Однако саммит или содержательные переговоры, в отличие от оперативного звонка, требуют тщательной проработки на уровне дипломатов и экспертов. Именно эта подготовительная работа, как уточнил Песков, пока не завершена.

Ранее сообщалось о том, что в администрации Трампа заявили о готовности России к мирным переговорам.