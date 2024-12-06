Путин прилетел в Минск на заседание Высшего Госсовета Союзного государства

В пятницу, 6 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы участвовать в совещании Высшего Государственного совета Союзного государства, сообщило РИА Новости. В программе визита запланирована отдельная встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Это заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. По информации пресс-службы президента РФ, в ходе мероприятия акцент будет сделан на вопросы укрепления совместного оборонного пространства между Россией и Беларусью.

Кроме того, участники обсудят прогресс в строительстве союзного государства и перспективы дальнейшей интеграции. Предполагается принять ряд конкретных мер, касающихся формирования единого рынка электроэнергии, борьбы с нелегальным импортом, установления единых стандартов защиты прав потребителей и доступных тарифов на связь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко выступят на заседании Высшего Госсовета, после чего состоится закрытая часть встречи.

Он также отметил, что Москва и Минск поддерживают идею равной безопасности для всех стран, в отличие от Киева, стремящегося обеспечить свою безопасность за счет других.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал официальное письмо в адрес российского президента Владимира Путина, выражая готовность республики присоединиться к БРИКС в качестве партнера.