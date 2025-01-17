РФ и Иран договорились не применять против друг друга введенные другими странами санкции

Россия и Иран договорились не применять против друг друга введенные другими странами санкции в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил ТАСС.

Отмечается, что президенты двух стран — Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, подчеркнули, что гарантируют неприменение односторонних принудительных мер друг против друга.

Лидеры России и Ирана выразили общее мнение, что такие меры являются международно-противоправными и недружественными действиями. Эта позиция направлена на защиту экономической и политической независимости обеих стран в условиях внешнего давления, считают стороны.

Кроме того, Россия и Иран намерены координировать свои усилия для создания многосторонних инициатив, направленных на исключение практики применения односторонних санкционных мер. Двухстороннее сотрудничество будет способствовать более устойчивым и взаимовыгодным экономическим и политическим отношениям.

Согласно договоренности, обе страны также сосредоточатся на том, чтобы воздерживаться от присоединения к санкциям, введенным третьими странами, и не поддерживать меры, которые могут затронуть интересы одной из сторон.

В случае, если одна из стран столкнется с односторонними санкциями, другая сторона предпримет все возможные усилия для снижения рисков и минимизации их негативного воздействия.

Ранее стало известно, что Россия и Иран договорились развивать транспортный коридор Север — Юг.