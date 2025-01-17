Россия и Иран будут развивать транспортный коридор Север — Юг

Россия и Иран достигли соглашения об активном развитии международного транспортного коридора — Юг. Об этом говорится в подписанном Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, передает ТАСС.

Отмечается, что такой шаг предполагает значительное расширение логистических возможностей обеих стран. Он позволит доставлять товары на рынки третьих стран и укрепит экономические связей между партнерами.

Россия и Иран выразили готовность ко всестороннему развитию партнерства в транспортной сфере на взаимовыгодной основе. Это будет включать создание благоприятных условий для российских и иранских перевозчиков, а также содействие в оптимизации процесса перевозок и увеличении их объемов.

Особое внимание стороны уделили развитию взаимодействия в различных видах транспорта, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и мультимодальные перевозки. Кроме того, предусмотрена подготовка специалистов в области транспорта.

Соглашение между Москвой и Тегераном также предусматривает внедрение современных разработок в области цифровых транспортных систем. Ожидается, что эти инновационные решения существенно повысят эффективность и безопасность передвижения, а также оптимизируют управление транспортными потоками.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан. Это стало результатом двусторонней встречи, которая прошла в Кремле между президентами РФ Владимиром Путиными и главой Ирана Масудом Пезешкианом.