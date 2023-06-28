Россия и Иран продолжат сотрудничество в военной сфере

В среду, 28 июня, в телефонном режиме Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери дальнейшее сотрудничество стран в военной сфере, пишет агентство « Интерфакс ». Обе стороны выразили заинтересованность в подписании различных договоров в оборонной и военно-технической сфере.

Российский министр обороны Сергей Шойгу и иранский дивизионный генерал Мохаммад Багери готовы к углублению диалога. Они обсудили внешнеполитическую ситуацию и затронули ряд значимых региональных тем. Каждый смог выразить свою точку мнения.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», - отметили в Минобороны РФ.

Иран и РФ на протяжении многих лет являются надежными партнерами. В частности, в 2016 году в рамках заключенного контракта Иран получил от России ПВО дальнего действия. Страны продолжают и дальше развивать двусторонне сотрудничество.