Россия и Казахстан обменялись мнениями по поводу пролета украинских БПЛА

Россия и Казахстан обменялись мнениями по инцидентам с пролетами украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над казахстанской территорией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с коллегой Муратом Нуртлеу, сообщило РИА Новости.

По словам Лаврова, службы безопасности обеих стран находятся в активном контакте по данному вопросу.

«Казахстанские партнеры заверили, что ведут работу с украинской стороной и принимают все необходимые меры, чтобы прекратить подобные практики», — подчеркнул министр.

19 июня портал Lada.kz сообщил, что жители Каракиянского района Мангистауской области Казахстана обнаружили вблизи пограничной железнодорожной станции Болашак неизвестный дрон. Местная полиция начала расследование инцидента.

Также 22 июня в Атырауской области нашли фрагменты так называемого неопознанного движущегося объекта, похожие на части беспилотника. Аналогичные обломки обнаруживали и в марте текущего года в Западно-Казахстанской области.

На данный момент отсутствуют точные данные о принадлежности находок. Тем не менее эксперты высказывают предположения, что украинские военные могут использовать казахстанскую территорию для пролетов своих дронов для ударов вглубь России.

20 июня SHOT сообщил о падении британского беспилотника в Казахстане.