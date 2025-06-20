Британский беспилотник упал в Казахстане

Отмечается, что дрон упал в Мангистауской области республики в Каракиянском районе, вдали от населенных пунктов. Падение беспилотника не нанесло никакого ущерба.

По данным SHOT, дрон действительно является британской моделью Banshee Jet 80, который с 2022 года находится на вооружении ВСУ. Аппарат способен преодолевать более 700 км со скоростью до 720 км/ч.

Предположительно, беспилотник мог использоваться для атаки на Астраханскую область, граничащую с Казахстаном, в четверг, 19 июня.

Серию британских БПЛА Target, более известную как Target Technology Banshee, или BTT3 Banshee, а также Meggitt Banshee, начали производить с 1980-х годов для обучения систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотника, летевшего на столицу.