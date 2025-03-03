Россия и США проведут новые переговоры в одной из стран Персидского залива

Телеканал CNN сообщил , что идет подготовка к очередному этапу российско-американских переговоров, которые планируется провести в скором времени. Местом встречи может стать одна из стран Персидского залива.

Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между высокопоставленными представителями России и США.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на этой первой за длительный период личной встрече стороны пришли к соглашению о создании благоприятных условий для восстановления и расширения российско-американского сотрудничества, охватывающего новые области, представляющие интерес для обеих стран.

Ранее сообщалось, что команда Трампа единогласно выступила против дальнейших переговоров с Зеленским.