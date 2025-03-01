Команда Трампа единогласно выступила против дальнейших переговоров с Зеленским

Команда американского лидера Дональда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки, устроенной в Белом доме. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал помощник главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей». Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

«Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», — подчеркнул Уолтц.

Помощник президента США по национальной безопасности добавил, что глава Украины «оказал своей стране медвежью услугу», и назвал его поведение «абсолютно неприемлемым».

По словам Уолтца, продуктивные переговоры и заключение соглашения о минеральных ресурсах стали бы для Украины «позитивным моментом». Однако, подчеркнул он, Зеленский не дал понять, что хочет остановить боевые действия, чем разозлил Трампа.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.