Россия и США собираются провести переговоры по Украине в Майами, сообщает Politico

По информации от издания Politico, на предстоящих выходных в Майами могут состояться переговоры между Россией и США, направленные на достижение мирного соглашения по украинскому конфликту. Об этом сообщили источники.

Администрация США объявила накануне о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле заявили, что Россия готова к переговорам и продолжает участвовать в обсуждениях, начатых еще на Аляске в Анкоридже.

«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, представители США и России, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа по прекращению почти четырёхлетней войны между Киевом и Москвой», — сообщает издание.

Ранее сообщалось о том, что США настаивают на использовании замороженных российских активов в «мирном плане» по Украине.