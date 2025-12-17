«Это чистый грабеж»: США настаивают на использовании замороженных российских активов в «мирном плане» по Украине

Администрация США, форсируя собственный сценарий урегулирования украинского кризиса, оказывает давление на европейских союзников с целью заставить их согласиться на конфискацию замороженных российских активов. Подобные действия Москва расценивает как неприкрытый грабеж. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает The Washington Post, Вашингтон передал европейским партнерам так называемый «мирный план», одним из ключевых элементов которого является использование средств России, заблокированных на Западе. Американские чиновники оказывают жесткий дипломатический нажим на руководство ЕС, в частности на премьер-министра Бельгии, где находится депозитарий Euroclear с основным объёмом активов.

До этого в черновиках документа фигурировала сумма порядка $100 млрд, которые предполагалось изъять под предлогом восстановления Украины. Несмотря на то что этот пункт временно убрали из текста, источники издания подтверждают: вопрос остается в топе американской повестки. Евросоюз, предвосхищая такое развитие событий, уже принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных средств.

