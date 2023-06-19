Россия и Узбекистан подписали договор о поставке газа

В соответствии с достигнутыми договоренностями между странами Россия в ближайшие 2 года будет поставлять в Узбекистан по 2,8 млрд кубометров в год. Представители «Узгазтрейд» и «Газпром экспорт» уже подписали договор, oilcapital.ru .

Министерство энергетики Узбекистана отмечает, что такое сотрудничество позволит удовлетворить растущий спрос внутри страны, а также обеспечить теплом людей в холодный период.

Поставлять российский газ начнут с 1 октября. Стоимость топлива для узбеков будет соответствовать рыночным ценам республики

Известно, что заключение договора состоялось в ходе ПМЭФ. Свои подписи в документе поставили руководитель российского концерна Алексей Миллер и глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Также стороны обсудили и согласовали процесс подготовки газотранспортной системы страны для того, чтобы она полностью была готова к началу поставок топлива.