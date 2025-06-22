Россия, Китай и Пакистан осудили в резолюции СБ ООН атаки США на Иран

РФ, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил в беседе с РИА Новости источник во Всемирной Организации.

В проекте, по информации из источника, выражается категорическое неодобрение действий Соединённых Штатов Америки, направленных против ядерных объектов Ирана, которые находятся под наблюдением МАГАТЭ.

В документе акцентируется внимание на том, что эти атаки несут серьёзную опасность для мирового спокойствия и стабильности.

В рамках проекта Россия, Китай и Пакистан настаивают на незамедлительном и безоговорочном прекращении огня. Они также подчёркивают, что все участники конфликта должны обеспечить безопасность гражданского населения в соответствии с нормами международного права.

В проекте также содержится обращение к дипломатическим методам решения проблемы. Предлагается обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана в обмен на отмену всех санкций, как многосторонних, так и односторонних.

Предполагается, что в воскресенье, 22 июня, на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом атаке США на Иран, не состоится голосование по предложенному проекту.