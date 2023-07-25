Россия может вернуться в зерновую сделку в случае выполнения ее обязательств

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков высказался о перспективах участия РФ в зерновой сделке.

По его словам, российская сторона может вернуться к исполнению пунктов соглашения, но только в том случае, если ее интересы будут учитываться. Ушакова цитируют РИА Новости.

«То есть сделка – она окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть так называемого пакетного решения – она не выполняется», – сказал Ушаков.

17 июля Россия официально оповестила стороны зерновой сделки о приостановке участия в ней. Впервые соглашение было заключено 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Антальей и ООН. Позже российская сторона продлевала действия соглашения несколько раз.

Главной целью зерновой сделки являлся беспрепятственный вывоз зерна для нуждающихся стран из украинских портов. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры и дала гарантии безопасности для судов из Украины.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерновая сделка не эффективна для российской стороны, так как ее условия не соблюдаются.

К одним из требований России в рамках соглашения относилось переподключение Россельхозбанка к SWIFT, но в ЕС из-за санкций отказались это делать.