Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

С 1 июля Российская Федерация на месяц приняла на себя обязанности председателя в Совете бозопасности Организации объединенных наций. Как сообщает РИА Новости, на июль Россией запланированы сразу три ключевых мероприятия.

Так, в планах обсуждение в рамках совбеза ООН построение более справедливого и устойчивого миропорядка с многосторонним сотрудничеством. Также 17 июля под председательством РФ пройдут открытые дебаты по теме скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и прекращения кровопролития в Газе.

Кроме того, 19 июля Россия призовет Совет Безопасности обсудить сотрудничество ООН с такими влиятельными региональными организациями, как СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как ожидается, все указанные дебаты состоятся под председательством главы МИД России Сергея Лаврова.

Ране мы сообщали, что президент России Владимир Путин призвал Совет Безопасности ООН пересмотреть санкции в отношении Северной Кореи.