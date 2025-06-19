Правительство России планирует выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве, которое когда-то было заключено с Германией. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, об этом сообщило РИА Новости.

Дипломаты утверждают, что власти ФРГ проводят откровенно враждебную политику в отношении России. По этой причине действующий договор о военно-техническом сотрудничестве становится абсурдным.

«Формально действующее соглашение утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений», — указали они.

В МИД добавили, что в РФ уже запущены процедуры по выходу из этого соглашения.

Ранее представитель МИД Захарова пообещала, что Россия начнет преследовать немецких журналистов в Москве в ответ на гонения на представителей российских СМИ в Берлине. Она предложила корреспондентам из ФРГ готовиться. По словам дипломата, общество в Германии должно знать, что официальный Берлин уже не первый год третирует представителей СМИ из РФ, пытаясь выдавить их из своего информационного пространства.