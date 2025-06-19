Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»

РФ даст достойный ответ Германии на преследование в Берлине российского журналиста Сергея Феоктистова. Немецким корреспондентам в РФ стоит быть готовыми к этому. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Ее слова привело РИА Новости.

Феоктистов руководит в Берлине представительством медиагруппы «Россия сегодня». Сначала ему вручили предписание покинуть страну, а затем правоохранители изъяли у него паспорт и не дали выехать за пределы Германии. Таким же гонениям подвергли его жену и 7-летнюю дочь. Захарова сообщила, что Россия даст такой же ответ в отношении немецких журналистов.

«Сейчас подбираются кандидатуры, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер. Немецким корреспондентам приготовиться», — указала она.

По словам дипломата, общество в Германии должно знать, что официальный Берлин уже не первый год третирует представителей СМИ из РФ, пытаясь выдавить их из своего информационного пространства.

Ранее Захарова заявила, что самым главным итогом прошедшего саммита стран «Большой семерки» стало признание тех убытков, которые они понесли от введения антироссийских санкций. По словам дипломата, те признания, которые делались на встрече глав государств G7 на саммите в Канаде, можно сравнить с признанием в самостреле.