Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада

В материале уточняется, что РФ не только производит в разы больше ракет типа «земля-воздух», чем Соединенные Штаты, но и больше ракет для «Искандера». По словам автора, таким образом, Россия сильно повышает давление на возможности западной противовоздушной обороны в Европе. А эти возможности и так были ограничены, подчеркнули в журнале.

В журнале также выразили мнение, что американская армия слишком долго получает новые ЗРК, в то время, как РФ и КНР продолжают наращивать функционал своих ракет. Процесс развертывания противовоздушной обороны Соединенных Штатов на Ближнем Востоке растрачивает западные ресурсы, делая регион более уязвимым, заявили в издании.