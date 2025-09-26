Россия назвала недостоверными обвинения против любителей по делу о диверсиях на «Северных потоках»

Попытки объяснить взрывы на газопроводах «Северный поток» действиями украинских «дайверов-любителей» выглядят неубедительно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, такие версии активно распространяются в СМИ, но не выдерживают критики. Информация об этом появилась у РИА Новости .

Тем временем в Италии начат процесс об экстрадиции 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного по запросу прокуратуры ФРГ. Немецкая сторона считает его координатором диверсии и руководителем группы, причастной к подрыву трубопроводов. Кузнецов был арестован в августе в Римини, куда приехал на отдых с семьей.

Стоит отметить, что подрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция квалифицировали случившееся как диверсию. Компания Nord Stream AG назвала разрушения беспрецедентными и не взялась прогнозировать сроки восстановления. В России возбуждено дело о международном терроризме, однако, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва так и не получила от западных стран никаких официальных данных по расследованию.

Согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, подрыв был организован США и их союзниками: взрывчатку заложили американские водолазы во время учений Baltops-2022, а позже ее активировали норвежские военные. Экс-президент Джо Байден, по его данным, санкционировал операцию, опасаясь, что Германия продолжит закупать российский газ.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют созданию независимого международного механизма расследования диверсий.

