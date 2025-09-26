На Украине оценили запрос на мирные переговоры с Россией

Большинство жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией и поиск компромиссных решений пишет РИА Новости . Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 60% респондентов считают, что стране необходимо идти на диалог с Москвой, а 80% уверены, что подключение других государств поможет урегулировать конфликт.

Директор «Рейтинга» Алексей Антипович отметил, что отношение общества изменилось за время боевых действий. Если в начале войны настроения были другими, то с затягиванием конфликта запрос на переговоры вырос. По его словам, лишь около трети опрошенных выступают за возвращение всех территорий военным путем, а только 11% верят, что войну можно закончить исключительно силовым сценарием.

Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров в Стамбуле. Их результатом стали обмены пленными и телами погибших военнослужащих, а также обмен проектами меморандумов по урегулированию.

Москва заявляет о готовности продолжать переговорный процесс. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что российская сторона предлагала Киеву создать рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам, однако ответа не последовало. Кроме того, президент Владимир Зеленский отклонил приглашение приехать в Москву для прямых переговоров с Владимиром Путиным.

До этого сообщалось, что Путин заявил о развитии сотрудничества России с МАГАТЭ во всех направлениях.