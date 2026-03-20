Россия назвала возможный ответ на передачу Киеву ядерных технологий

В России заявили, что возможная передача Украине ядерного оружия или технологий будет рассматриваться как серьезное нарушение международных соглашений и прямая угроза безопасности, что может привести к жестким ответным мерам.

Передача Украине ядерного оружия или технологий будет считаться нарушением международных обязательств по нераспространению. В таком случае Россия может рассмотреть силовой ответ в отношении страны, которая примет участие в подобных действиях. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, на сегодняшний день Украина не располагает необходимыми ресурсами для самостоятельного создания ядерного оружия — отсутствуют технологии, специалисты и производственная база. Следовательно, появление такого вооружения возможно только при внешней передаче, что будет расценено как угроза для России.

Картаполов также раскритиковал обсуждение подобных инициатив в европейских странах, заявив, что это свидетельствует о неверной оценке ситуации и игнорировании интересов собственных граждан.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность применения Россией ядерного оружия в ответ на передачу Киеву соответствующих технологий. По его словам, такие действия со стороны других государств могут привести к ответным ударам не только по территории Украины, но и по странам, вовлеченным в этот процесс.

