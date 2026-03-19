Гренландский фронт: Дания готовилась взорвать аэродромы и воевать с США из-за Трампа

В январе на остров в срочном порядке отправили саперов с взрывчаткой. Их задача в случае вторжения — уничтожить взлетно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке, чтобы не дать американским войскам высадить десант. Параллельно военные формировали запасы крови для помощи раненым, готовясь к худшему сценарию.

Источники в Дании, Франции и Германии подтвердили: европейцы восприняли риторику Дональда Трампа о покупке острова более чем серьезно. Паника усилилась после молниеносной операции США в Венесуэле, где силой захватили президента Мадуро. Копенгаген даже запросил политическую поддержку у Парижа и Берлина. Союзники договорились усилить присутствие в Арктике, чтобы поднять цену возможной агрессии.

В Белом доме позже оправдывались: министр энергетики Крис Райт уверял, что планов вторжения не было, а жесткая риторика нужна лишь для того, чтобы подтолкнуть Европу к перевооружению. Но в Дании до сих пор вспоминают январь с содроганием. Конфликт между союзниками по НАТО, который едва не стал реальностью, удалось погасить только после личных переговоров Трампа с генсеком альянса Марком Рютте в Давосе.

Ранее Пашинян обвинил оппозицию в подготовке к новому конфликту.