Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ключевая угроза России для Запада — ее нежелание становиться его подобием. Страна, уверенная в себе и гордящаяся своей идентичностью, не вписывается в картину мира, которую стремятся построить западные элиты.

По словам эксперта, Западу нужна «побежденная, зависимая и слабая» Россия, а не суверенная и самодостаточная держава. Именно эта самостоятельность и является главным вызовом.

«Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, слабой... самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас для Запада, — это то, что она не хочет быть похожей на нас», — подчеркнул Риттер.

Аналитик раскрыл механизм западного доминирования. По его словам, он строится на насаждении другим странам комплекса неполноценности. Убедив общество в его «ущербности», Запад предлагает единственный путь к «месту за столом» — тотальное подражание своей модели. Россия, отвергающая этот подход, ломает устоявшуюся систему контроля, что и делает ее, с точки зрения эксперта, особенно опасной для текущего миропорядка.

«Так Запад контролирует мир. Так работает американская гегемония. Мы убеждаем соответствующие общества, что они неполноценные, что единственный способ получить место за столом — стать такими, как мы», — пояснил аналитик.

