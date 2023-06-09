Россия не ждет улучшений в отношениях с Латвией после избрания Ринкевичса главой страны

Министерство иностранных дел России прокомментировало избрание Эдгарса Ринкевичса на пост президента Латвии. По мнению МИД после этих событий отношения Москвы и Риги улучшены не будут, сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что Ринкевичс будучи главой МИД Латвии сыграл ключевую негативную роль, чтобы испортить отношения с Россией. Предполагается, что и в новом статусе он продолжит работать в том же направлении.

Ринкевичс вступит в должность главы Латвии 8 июля, до этого времени управлять страной будет Эгилс Левитс, который отказался претендовать во второй раз на это место.